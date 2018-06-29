ГП «Инфоком» незаконно завысил цену на автомобильные номера. Возбуждено дело

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Государственного предприятия «Инфоком» и Государственного агентства антимонопольного регулирования (ГААР) по

статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций» Уголовного кодекса. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Установлено, что 31 мая 2016 года ГП «Инфоком», согласуя с ГААР, незаконно завысили стоимость изготовления одного автомобильного номера на 32,6 сома.

По версии следствия, в результате по завышенному тарифу руководителю центра по изготовлению номерных знаков выплачена заработная плата за месяц в сумме 240 тысяч 608 сомов, а техническим работникам в размере 163 тысяч 712 сомов.

10 ноября 2016 года был утвержден другой тариф, по которому стоимость изготовления одного номерного знака также была завышена на 9,5 сома.

Таким образом, с владельцев авто с мая 2016 года по декабрь 2017 года незаконно получено 6 миллионов 158 тысяч 294 сома.

Уголовное дело для организации дальнейшего расследования передано в следственные органы.