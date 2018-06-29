В селе Оруктуу избили сотрудника РЭС: отключал электроэнергию за неуплату

В селе Оруктуу Иссык-Кульского района 27 июня сотрудника Чолпон-Атинского РЭС Р.Усубакунова, производившего по наряду отключение электроэнергии должникам, избил сын абонента Бакыта Таджиева со своими друзьями. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Востокэлектро».

«Сотрудники РЭС обратились в местное РОВД, в данное время проводится расследование. Сегодня избитого Усубакунова перевели из сельской больницы в Ананьево в районную больницу города Чолпон-Аты. Результаты судебно-медицинской экспертизы еще не готовы. Отметим, что у абонента Таджиева имелась дебиторская задолженность в 529 сомов», — сказано в сообщении.

Пресс-служба «Востокэлектро» напоминает, что компания вправе отключить абонента от электроснабжения, если задержка оплаты использованной им энергии превышает срок, указанный в платежном документе.