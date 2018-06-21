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В городе Ош женщина пыталась задушить годовалого сына

Здоровью ребенка, которого хотела убить мать в городе Ош, ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

По его данным, женщина пыталась задушить годовалого сына подушкой.

«По подозрению в покушении на убийство задержали 26-летнюю женщину. Она разведена, воспитывала ребенка одна. С родственниками не общается. До этого женщине помогали в кризисном центре «Акжурок». Задержанная призналась, что пыталась задушить ребенка из-за тяжелых жизненных условий и размолвки с родственниками. Она сообщила, что устала от нищеты», — рассказали в УВД.

По их данным, здоровью ребенка ничего не угрожает, но он пока остается под наблюдением врачей.
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