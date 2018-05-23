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Происшествия

Брали деньги, обещая участки. Задержали лидера одной из политических партий

В Бишкеке сотрудники милиции задержали лидера политической партии «Жаны мезгил» Риту Сулайманову. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратилась женщина, которая указала, что глава партии мигрантов, застройщиков и центров аграрной реформы «Жаны мезгил» убеждала ее в том, что, если она внесет в кассу 24 тысячи сомов, ей выделят земельный участок. Однако с февраля 2017 года участка не получила, деньги ей не вернули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ходе следствия в милицию с аналогичными заявлениями обратились несколько других пострадавших.

По данным милиции, Рита Сулайманова заключена под стражу.
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