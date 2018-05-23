Циничное преступление. В Бишкеке грабят ветеранов, представляясь соцработниками

В Бишкеке зафиксировано несколько случаев циничного обмана ветеранов Великой Отечественной войны. Мошенники представляются работниками социальной службы и грабят их. Об этом ИА «24.kg» сообщил один из основателей Фонда «Ветераны 365» Тимур Азыков.

«Уже произошло два случая с начала года, о которых нам известно. Мошенники представляются работниками соцзащиты, называют имя и отчество руководителя районной администрации, территориального управления соцзащиты. Ветераны им верят. Недавно так ограбили труженицу тыла Евгению Кузьминичну. Женщина сказала, что пришла помочь по дому, стала мыть полы, а хозяйка квартиры решила попить чаю. В этот момент мошенница вытащила вещи из шифоньера и ушла. Когда Евгения Кузьминична позвонила в администрацию, ей ответили, что эта женщина — мошенница, она уже нескольких ветеранов обокрала. Похожий случай был в середине февраля. Женщина представилась работником Социального фонда, прошлась по всем комнатам. Забрала компьютер и пенсию у Тамары Федоровны», — рассказал Тимур Азыков.

Активисты предлагают городским властям, муниципальным организациям и органам социальной защиты, непосредственно работающим с ветеранами, разработать специальную форму доступа либо какое-то кодовое слово, чтобы обезопасить пожилых людей.

Тимур Азыков отметил, что за время работы фонда это уже седьмой случай ограбления ветеранов.

«Когда наши волонтеры едут к ветеранам, координатор звонит и предупреждает, что приедут из Фонда «Ветераны 365». И когда ребята приезжают, уже есть вера. Ветераны нуждаются в помощи соцработников, чтобы их помыли, убрали в квартире, приобрели продукты, и поэтому без раздумий пускают мошенников», — отмечает он.

В фонде надеются, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование и задержат мошенников, грабящих ветеранов. Данные пострадавших есть в фонде.