10:48
USD 68.41
EUR 80.77
RUB 1.12
Происшествия

Циничное преступление. В Бишкеке грабят ветеранов, представляясь соцработниками

В Бишкеке зафиксировано несколько случаев циничного обмана ветеранов Великой Отечественной войны. Мошенники представляются работниками социальной службы и грабят их. Об этом ИА «24.kg» сообщил один из основателей Фонда «Ветераны 365» Тимур Азыков.

«Уже произошло два случая с начала года, о которых нам известно. Мошенники представляются работниками соцзащиты, называют имя и отчество руководителя районной администрации, территориального управления соцзащиты. Ветераны им верят. Недавно так ограбили труженицу тыла Евгению Кузьминичну. Женщина сказала, что пришла помочь по дому, стала мыть полы, а хозяйка квартиры решила попить чаю. В этот момент мошенница вытащила вещи из шифоньера и ушла. Когда Евгения Кузьминична позвонила в администрацию, ей ответили, что эта женщина — мошенница, она уже нескольких ветеранов обокрала. Похожий случай был в середине февраля. Женщина представилась работником Социального фонда, прошлась по всем комнатам. Забрала компьютер и пенсию у Тамары Федоровны», — рассказал Тимур Азыков.

Активисты предлагают городским властям, муниципальным организациям и органам социальной защиты, непосредственно работающим с ветеранами, разработать специальную форму доступа либо какое-то кодовое слово, чтобы обезопасить пожилых людей.

Тимур Азыков отметил, что за время работы фонда это уже седьмой случай ограбления ветеранов.

«Когда наши волонтеры едут к ветеранам, координатор звонит и предупреждает, что приедут из Фонда «Ветераны 365». И когда ребята приезжают, уже есть вера. Ветераны нуждаются в помощи соцработников, чтобы их помыли, убрали в квартире, приобрели продукты, и поэтому без раздумий пускают мошенников», — отмечает он.

В фонде надеются, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование и задержат мошенников, грабящих ветеранов. Данные пострадавших есть в фонде.
Ссылка:
просмотров: 761
Версия для печати
Материалы по теме
Подарки ветеранам, за которые стыдно. Чиновники заявляют, что их собирали дети
Подарки ветеранам. Кто собирал пакеты с надкушенным печеньем?
Подарки не наши. Акимиат о подарках, за которые стыдно
Чиновники собрали ветеранам продуктовые пакеты, за которые стыдно
Успей сказать спасибо. Активисты поздравляют ветеранов
Внучка экс-спикера парламента решила отдать копилку в подарок ветеранам
Поделился опытом. Сооронбай Жээнбеков навестил ветерана войны
Байкеры для бабушки. Что просят подарить на 9 Мая ветераны
Мухаммедкалый Абылгазиев в Ошской области посетит ветеранов ВОВ
Ветеранов в Узбекистане будут ежемесячно обеспечивать продуктами
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сгорела мечеть. Жертв и&nbsp;пострадавших нет В Бишкеке сгорела мечеть. Жертв и пострадавших нет
Международные преступники пытались украсть у&nbsp;MegaСom полмиллиона долларов Международные преступники пытались украсть у MegaСom полмиллиона долларов
В&nbsp;Бишкеке загорелся многоэтажный строящийся дом В Бишкеке загорелся многоэтажный строящийся дом
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в&nbsp;отношении чиновников Минздрава Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновников Минздрава
Бизнес
БТА Банк начал прием платежей в&nbsp;УГНС и&nbsp;Социальный фонд&nbsp;КР в&nbsp;онлайн-режиме БТА Банк начал прием платежей в УГНС и Социальный фонд КР в онлайн-режиме
Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны? Нефтеперерабатывающие заводы Кыргызстана нерентабельны?
Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom
На&nbsp;своем&nbsp;ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов? На своем ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов?