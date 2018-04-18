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Происшествия

В ОАО «Ошэлектро» не составили акт приема-передачи оборудования на $8,6 тысячи

Счетная палата провела плановый аудит в Открытом акционерном обществе «Ошэлектро» за период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2016-го. Об этом сообщила пресс-служба СП КР.

По ее данным, установлено, что оборудование автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) стоимостью $8, 655 тысячи, переданное по договору «Ошэлектро», не оприходовано по бухгалтерскому учету и не составлен акт приема-передачи.

ОАО «Ошэлектро» даны предписания об устранении выявленных нарушений и недостатков. Материалы направлены в Жогорку Кенеш, правительство, аппарат президента, секретариат Совета безопасности, ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», Государственную таможенную службу и совету директоров самой распредкомпании.
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