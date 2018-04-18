Прокурор со взяткой в $200 тысяч. Ему диагностировали инсульт

Задержанному со взяткой начальнику управления Генеральной прокуратуры Улану Чалбаеву диагностировали инсульт. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что в момент задержания у прокурора начались перепады давления. «Приехавшая бригада скорой помощи диагностировала инсульт. Прокурора госпитализировали в неврологическое отделение одной из больниц Бишкека. Пациента еще не выписали», — сообщили редакции.

В Минздраве подтвердили, что Улан Чалбаев госпитализирован, однако с каким диагнозом, не сообщили, сославшись на тайну диагностики.

Антикоррупционная служба ГКНБ задержала начальника управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генпрокуратуры Улана Чалбаева с поличным при получении $200 тысяч.