Прокурор со взяткой в $200 тысяч. Ему диагностировали инсульт

Задержанному со взяткой начальнику управления Генеральной прокуратуры Улану Чалбаеву диагностировали инсульт. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.
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В Минздраве подтвердили, что Улан Чалбаев госпитализирован, однако с каким диагнозом, не сообщили, сославшись на тайну диагностики.
Антикоррупционная служба ГКНБ задержала начальника управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генпрокуратуры Улана Чалбаева с поличным при получении $200 тысяч.