На Иссык-Куле супругов-затворников приговорили к двум годам колонии-поселения

Иссык-Кульский районный суд приговорил членов запрещенной в Кыргызстане религиозной организации «Йакын Инкар» к двум годам лишения свободы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в прокуратуре Иссык-Кульского района.

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Напомним, ранее ИА «24.kg» писала о семье, в которой родители состояли в экстремистской организации «Йакын Инкар». Они запрещали детям ходить в школу и вели затворнический образ жизни. Прокуратура Иссык-Кульского района возбудила в отношении них уголовное дело.

По данным надзорного органа, отца семейства взяли под стражу в зале суда, а матери дали отсрочку до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

«Супружескую пару признали виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» УК КР. Отбывать наказание родители, согласно приговору суда, должны в колонии-поселении», — отметили в прокуратуре.