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Скандал в усыновлении кыргызских детей иностранцами. Возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной передачи воспитанников Чуйской школы-интерната иностранным гражданам. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.

По его данным, надзорный орган совместно с ГКНБ провел в учреждении проверку.

Установлено, что 6 января воспитанники Чуйской школы-интерната А.Т. (2009 года рождения) и В.Т. (2007 года рождения) без каких-либо разрешительных документов незаконно переданы иностранным гражданам.

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«Несмотря на риск нанесения вреда их физическому и психическому здоровью, дети в течение трех дней без присмотра работников уполномоченных органов проживали вместе с незнакомыми иностранцами в одной из гостиниц Бишкека. Они были переданы иностранным гражданам, несмотря на то, что кандидатами на их усыновление (удочерение) являлись граждане Кыргызстана, которые имеют приоритетное право на усыновление детей-сирот в нашей стране», — отметили в ГП.

В результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Уголовное дело направлено в компетентные органы для проведения следственных мероприятий.
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