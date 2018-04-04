Скандал в усыновлении кыргызских детей иностранцами. Возбуждено уголовное дело

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной передачи воспитанников Чуйской школы-интерната иностранным гражданам. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.
По его данным, надзорный орган совместно с ГКНБ провел в учреждении проверку.
Установлено, что 6 января воспитанники Чуйской школы-интерната А.Т. (2009 года рождения) и В.Т. (2007 года рождения) без каких-либо разрешительных документов незаконно переданы иностранным гражданам.
В результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.
Уголовное дело направлено в компетентные органы для проведения следственных мероприятий.