Сына экс-вице-спикера Асии Сасыкбаевой задержали с психотропным веществом

Сына экс-вице-спикера парламента Асии Сасыкбаевой задержали с психотропным веществом. Об этом ИА «24.kg» сообщили собственные источники.

Уточняется, что 29-летнего Марата Айтимбетова задержали сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

«Айтимбетова задержали в одном из столичных микрорайонов Октябрьского района. Во время обыска в присутствии понятых у него изъяли полиэтиленовые пакеты, в которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза выявила, что вещество является психотропным «АЛЬФА PVP» общим весом 0,591 грамма», — сообщили источники.

В ГУВД столицы подтвердили, что 30 марта задержали гражданина А.М. Однако подробности сообщить отказались, ссылаясь на тайну следствия.

«Следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта» УК КР. В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в СИЗО-1. Расследование продолжается», — прокомментировали в ГУВД.