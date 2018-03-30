В Чолпон-Ате мужчина изнасиловал заблудившуюся 12-летнюю девочку

В городе Чолпон-Ата мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что в милицию с заявлением обратилась мать ребенка. Она указала, что ее дочь изнасиловал неизвестный мужчина азиатской национальности.

«По подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего жителя села Кара-Ой и водворили его в ИВС. Проводится расследование», — сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

В милиции отметили, что на допросе задержанный признал свою вину. «Он работает сторожем в Чолпон-Ате и параллельно таксует на своей машине. Примерно в 20.30 к его машине подошла девочка и попросила посидеть в машине, сказав, что заблудилась и проголодалась», — рассказали в УВД.