В Красноярске отпустили пьяного шофера машины консульства Кыргызстана

В Красноярске у кинотеатра «Луч» вчера, 27 марта, инспекторы задержали мужчину на «Лэнд Крузере Прадо» с номерами консульства Кыргызстана. Об этом со ссылкой на очевидцев проинформировал «7 канал — Красноярск».

«Водитель был с признаками алкогольного опьянения, но из-за «красных номеров» его быстро отпустили», — рассказали очевидцы.

Как отмечается, дипломат и его транспорт неприкосновенны по Венской конвенции о дипломатических сношениях. Их можно только останавливать и сообщать о нарушении правил.