Хитрый фургон. Кыргызстанец пытался тайком провезти в Россию 20 мигрантов

В Магнитогорской области задержали автофургон, в котором тайком пытались провезти в Россию 20 мигрантов. Об этом сообщил портал «Синегорье».

Новенький синий «Мерседес-Бенц» снаружи выглядит обычно, но внутри это настоящий притон или бомжатник. Люди лежали в нем в два этажа, а постелью им служили какие-то мешки с тряпьем.

Фургон-обманку автоинспекторы остановили 27 марта на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Обычно в таких мини-фургонах перевозят продукты или до семи пассажиров, но внутри обнаружили два десятка людей.

Управлял хитрым автофургоном 47-летний уроженец Кыргызстана. Он оправдывался тем, что решил помочь своим землякам, у которых мало денег на дорогу. Водителя и его земляков доставили в полицию для установления личности.

Как сообщили в УГИБДД по Челябинской области, в отношении водителя составили два протокола — за нарушение правил перевозки пассажиров и внесение изменений в конструкцию транспортного средства без разрешения.

Также выяснилось, что два его пассажира въехали в Россию нелегально. В отношении нарушителей правил въезда и режима пребывания на территории России составили протоколы. Полиция решает, как поступить с задержанными.