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Происшествия

При пожаре в турецком городе Измире пострадала кыргызстанка

При пожаре в одном из отелей в турецком городе Измире пострадала кыргызстанка. Об этом сообщает МИД КР. 

По данным ведомства, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Уточняется, что ожоги разной степени получили четыре человека. 

Сотрудники Генконсульства Кыргызстана в Стамбуле связались с родственниками пострадавшей, которые проживают в Бишкеке.

Возгорание в пятиэтажном отеле в Измире произошло 7 марта. Огонь уничтожил большую часть строения. Соответствующие службы выясняют причины пожара.
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