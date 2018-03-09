При пожаре в турецком городе Измире пострадала кыргызстанка

При пожаре в одном из отелей в турецком городе Измире пострадала кыргызстанка. Об этом сообщает МИД КР.

По данным ведомства, женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Уточняется, что ожоги разной степени получили четыре человека.

Сотрудники Генконсульства Кыргызстана в Стамбуле связались с родственниками пострадавшей, которые проживают в Бишкеке.

Возгорание в пятиэтажном отеле в Измире произошло 7 марта. Огонь уничтожил большую часть строения. Соответствующие службы выясняют причины пожара.