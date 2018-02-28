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Происшествия

В Турции убили гражданку Кыргызстана

В турецком городе Манавгате убили 34-летнюю гражданку Кыргызстана. Об этом сообщили турецкие СМИ.

По их данным, в полиции сообщили, что ее задушил брат мужа. Он задержан и признался.

Преступление произошло в ночь на 27 февраля. На 28 февраля у погибшей было назначено заседание суда о разводе с супругом. У нее остались трое детей.

Прокуратура возбудила уголовное дело.

По данным турецкой правовой платформы «Мы остановим убийства женщин», в 2017 году в стране убили 407 женщин, 332 — стали жертвами сексуального насилия. За последние восемь лет число убийств женщин на бытовой почве в Турции выросло в два раза.
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