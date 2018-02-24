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Происшествия

МЧС назвало причину пожара, в котором погиб подросток

Причиной пожара в квартире многоэтажного дома на улице Гоголя стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МЧС.

В ведомстве также рассказали подробности пожара: «Подросток был дома один, не смог выйти из квартиры. Что именно загорелось в квартире, пока неизвестно. Возможно, чтобы не задохнуться от угарного газа, он спрыгнул с пятого этажа. В результате от полученных травм он скончался в больнице. Сгорели кухня и коридор. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров».

Пожар в многоэтажке на улице Гоголя произошел 22 февраля. Из окна пятого этажа выпрыгнул 14-летний мальчик. Подростка доставили в больницу, однако он скончался.
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