В Оше отец избил мальчика за неуспеваемость. Мать отказалась от претензий

Ошский городской суд прекратил уголовное дело в отношении Ю.К., обвиняемого в смерти по неосторожности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в суде.

По их данным, в ноябре прошлого года мужчину задержали сотрудники милиции за то, что он избил своего сына до смерти.

«В суде законный представитель потерпевшего (мать ребенка) отказался от поддержания частно-публичного обвинения. Женщина сообщила, что не имеет к подсудимому никаких претензий, и написала встречное заявление. В итоге суд прекратил в отношении Ю.К. уголовное дело», — сообщили в суде.