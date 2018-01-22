МВД: Арт-ведущий ночного клуба «Гараж» агитировал употреблять наркотики

В ночном клубе «Гараж-312» его сотрудники распространяли наркотики. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что сотрудники СБНОН МВД КР длительное время проверяли информацию о работниках ночного клуба, занимавшихся распространением наркотиков и психотропных веществ среди посетителей клуба.

У посетителей была возможность употреблять товар в туалете заведения.

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«При проведении оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что арт-ведущий клуба под сценическим псевдонимом Миша-оргазм на вечеринках активно агитировал употреблять спиртное и наркотики. К реализации наркотиков арт-ведущий клуба, 30-летний диджей привлек и своих коллег», — сообщили в МВД.

В пресс-службе также уточнили, что 21 января в рамках возбужденного уголовного дела в ночном клубе «Гараж-312» задержаны:

40-летний владелец клуба Б.Е.;

30-летний арт-ведущий М.М. (Миша-оргазм);

19-летняя официантка Ю.В.;

23-летняя бармен Р.В.;

25-летняя бармен под сценическим псевдонимом Февраль Х.Р.

Кроме того, в ночном клубе «Гараж-312» задержан 30-летний Е.А., у которого при личном досмотре изъяли 4,7 грамма гашиша.

У арт-ведущего, барменов и официантки изъяли наркотики и психотропные вещества. В помещении клуба также изъято большое количество приспособлений для употребления наркотиков, а также готовые к употреблению наркотические вещества. МВД КР

«При освидетельствовании на предмет употребления наркотиков у четверых лиц из 32 анализы подтвердили факт наркотического опьянения. В рамках возбужденного уголовного дела проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к распространению и реализации наркотиков», — проинформировали в пресс-службе МВД.