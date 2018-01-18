В Москве задержали еще одного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой

В Москве задержали еще одного подозреваемого в убийстве брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МВД.

Уточняется, что злоумышленника задержали вчера в ходе совместных оперативно-разыскных и следственных мероприятий сотрудники МВД России и Кыргызстана.

«В настоящий момент мужчину заключили под стражу. Правоохранительные органы Кыргызстана направили материалы в компетентные органы РФ для экстрадиции задержанного. Подозреваемый является уроженцем города Токмака Чуйской области, ранее неоднократно судим», — отметили в МВД.

Читайте по теме МВД: Подозреваемый в убийстве брата Аиды Саляновой четырежды судим

В министерстве напомнили, что ранее милиция объявляла 35-летнего А.А. в международный розыск. В начале января ему заочно предъявили обвинение по статье «Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, совершенное группой лиц по предварительному сговору» УК КР. Постановлением суда А.А. заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Есть и другие факты его противоправных деяний. В октябре 2017 года Сокулукским районным судом Чуйской области А.А. также заочно предъявлено обвинение в мошенничестве и самовольном занятии земельного участка, причинившем значительный материальный ущерб. Выяснилось, что обманув людей, он завладел несколькими машинами и участками в Чуйской области», — сообщили в МВД.



Брата депутата убили 6 ноября 2017 года в собственном доме. Преступники ничего не взяли. После убийства они скрылись на машине. Основного подозреваемого в совершении преступления задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.