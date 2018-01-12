Экспертиза не исключила развратных действий врача в отношении 12-летней девочки — пациентки Орловской больницы. Об этом сообщили в Учебном центре адвокатов при Адвокатуре Кыргызской Республики.
В сентябре 2017 года в милицию с заявлением в отношении дежурного врача Центра общеврачебной практики города Орловки обратились родители семиклассницы. Они сообщили, что врач-педиатр О.А. 6 сентября в четыре часа утра зашел в палату, где девочка лежала одна, сделал ей укол через одежду и совершил в отношении нее развратные действия.
Инъекция на время обездвижила девочку и лишила ее возможности разговаривать.
В отношении врача возбудили уголовное дело по статье 133 (развратные действия) УК КР, назначили необходимые экспертизы, а медика поместили в следственный изолятор.
По данным центра, судебно-медицинская экспертиза установила факт инъекции.
Судебно-психиатрическая экспертиза доказала вменяемость обвиняемого. Потерпевшая признана психически здоровой, адекватной, не склонной к фантазированию.
Согласно результатам судебно-биологической экспертизы, развратные действия в отношении ребенка не исключаются.