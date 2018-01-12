Экспертиза не исключила развратных действий врача в отношении 12-летней девочки — пациентки Орловской больницы. Об этом сообщили в Учебном центре адвокатов при Адвокатуре Кыргызской Республики.

В сентябре 2017 года в милицию с заявлением в отношении дежурного врача Центра общеврачебной практики города Орловки обратились родители семиклассницы. Они сообщили, что врач-педиатр О.А. 6 сентября в четыре часа утра зашел в палату, где девочка лежала одна, сделал ей укол через одежду и совершил в отношении нее развратные действия.

Инъекция на время обездвижила девочку и лишила ее возможности разговаривать.

Этой же ночью после окончания действия лекарства девочка связалась с родителями по мобильному телефону и сообщила о произошедшем.

В отношении врача возбудили уголовное дело по статье 133 (развратные действия) УК КР, назначили необходимые экспертизы, а медика поместили в следственный изолятор.

По данным центра, судебно-медицинская экспертиза установила факт инъекции.

Кроме того, проведена криминалистическая экспертиза вещественных доказательств, изъятых из кабинета врача. По ее результатам выяснилось, что представленные в ампулах и шприце вещества — диазепам и кетамин (психотропные и сильнодействующие препараты).

Судебно-психиатрическая экспертиза доказала вменяемость обвиняемого. Потерпевшая признана психически здоровой, адекватной, не склонной к фантазированию.

Согласно результатам судебно-биологической экспертизы, развратные действия в отношении ребенка не исключаются.

«Полученные данные свидетельствуют, что случившееся не является плодом фантазии несовершеннолетней девочки либо корыстным умыслом родителей, якобы пытавшихся получить денежные средства, как представляла в начале сторона обвиняемого», — сообщили в учебном центре.