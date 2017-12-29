В Оше военного-контрактника, убившего таксиста, приговорили к 22 годам тюрьмы

Ошский городской суд признал военнослужащего контрактной службы и его бывшего сослуживца виновными в убийстве таксиста. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Ошского областного суда.

Уточняется: согласно приговору суда, 22-летний уроженец Иссык-Кульской области А.Р. признан виновным по статьям «Хищение документа, печати или штампа», «Незаконное лишение свободы», «Убийство», а также «Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством».

Другой подсудимый, 21-летний уроженец Таласской области К.Т., является действующим военнослужащим контрактной службы.

Он признан виновным по статьям «Покушение на приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем», «Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством», «Убийство».

Установлено, что 5 августа молодые люди, решив угнать авто, договорились с таксистом, чтобы он отвез их в Араванский район. Остановившись по дороге в безлюдном месте, парни задушили водителя, а затем выехали в Бишкек. На следующий день военнослужащий вернулся в Ош и сообщил об убийстве своему командиру.

Суд приговорил А.Р. к 25 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а К.Т — к 22 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд направил обоих отбывать наказание в колонии усиленного режима. Кроме того, с них взыскали 693 тысячи сомов в качестве материального и 1 миллион сомов в качестве морального ущерба.

Напомним, тело таксиста Алишера Таджибаева обнаружили в селе Ак-Терек Ноокатского района 11 августа. Эксперты установили, что он был убит. Спустя несколько дней милиция задержала двух подозреваемых.