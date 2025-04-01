В парке Панфилова девушка упала с аттракциона. Комментарий мэрии

Сотрудники мэрии неоднократно проводили разъяснительные работы с арендатором имущественного комплекса о приведении в соответствие аттракционов на территории парка. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

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Мэрия выразила свою обеспокоенность происшествием и подчеркнула, что безопасность граждан, особенно детей, является приоритетом для городской администрации. Муниципалитет будет сотрудничать с правоохранительными органами и другими ответственными структурами для выяснения всех обстоятельств инцидента и принятия необходимых мер.

Отмечается, что девушка пострадала из-за разрыва двух ремней безопасности во время работы аттракциона. На место происшествия выехали представители Госэкотехинспекции, РУВД и акимиата Первомайского района для проведения необходимых проверок и установления всех обстоятельств случившегося.

В настоящее время ДУМИ мэрии города Бишкека совместно с Первомайским акимиатом проводит заседание комиссии, по результатам которого будет предоставлена дополнительная информация.