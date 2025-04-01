10:05
USD 86.51
EUR 93.66
RUB 1.02
Происшествия

Государству возвращены земельные участки в Иссык-Кульской области

ГКНБ вернул государству объекты:

— тюпское деревообрабатывающее предприятие с производственным помещением (цех) и земельным участком мерою 3 тысячи 900 квадратных метров (передан на баланс Тюпского механизированного лесного хозяйства);

— тюпский «Райсельремкомхоз» с административно-имущественным комплексом на земельном участке мерою 2,63 гектара (передан на баланс Тюпского айыл окмоту);

— земельный участок в селе Кичи-Орукту Тюпского района мерою 942 квадратных метра (передан на баланс Балбайского айыл окмоту);

— зерносклад в селе Мин-Булак Тюпского района общей площадью 486,15 квадратных метра (передан на баланс Карасаевского айыл окмоту).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324550/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ вернул мэрии Узгена земельный участок более гектара
Расследование в Политехе. Уволены два преподавателя, 153 студента отчислены
ГКНБ прокомментировал ролик Болота Темирова, где чекисты якобы запугивают детей
По факту мошенничества задержан бывший начальник управления при МЧС
Данные о бронировании билетов будет проверять ГКНБ: решение принято кабмином
ГКНБ вынес предупреждение акыну-импровизатору за выступление на концерте
Спустя 30 лет на баланс государства возвращен мясокомбинат в Балыкчи
В Бишкеке государству вернули участок площадью 3 гектара
Задержаны активный член ОПГ по прозвищу Иисус и его сторонники
Иностранец задержан по подозрению в незаконном изготовлении виз для въезда в КР
Популярные новости
Землетрясение в&nbsp;4&nbsp;балла ощутили жители Бишкека Землетрясение в 4 балла ощутили жители Бишкека
В&nbsp;Таласском районе из-за землетрясения пострадали 17&nbsp;жилых домов&nbsp;&mdash; МЧС В Таласском районе из-за землетрясения пострадали 17 жилых домов — МЧС
Двукратный чемпион по&nbsp;боксу попал из&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в больницу. Сейчас он&nbsp;в&nbsp;коме Двукратный чемпион по боксу попал из СИЗО-1 в больницу. Сейчас он в коме
В&nbsp;Александровке ночью легковушка врезалась в&nbsp;припаркованный на&nbsp;трассе прицеп В Александровке ночью легковушка врезалась в припаркованный на трассе прицеп
Бизнес
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
Как правильно копить деньги: пять актуальных советов Как правильно копить деньги: пять актуальных советов
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
1 апреля, вторник
09:58
Государству возвращены земельные участки в Иссык-Кульской области Государству возвращены земельные участки в Иссык-Кульск...
09:53
Минтруда КР помогло мигрантам в РФ получить зарплату 85 миллионов рублей
09:50
Азизбек Сайпидинов покинул пост зампредседателя правления Госбанка развития
09:39
Комитет ЖК одобрил освобождение от должности аудитора Счетной палаты
09:37
В Бишкеке возле Генпрокуратуры мужчина совершил самоподжог