Государству возвращены земельные участки в Иссык-Кульской области

ГКНБ вернул государству объекты:

— тюпское деревообрабатывающее предприятие с производственным помещением (цех) и земельным участком мерою 3 тысячи 900 квадратных метров (передан на баланс Тюпского механизированного лесного хозяйства);

— тюпский «Райсельремкомхоз» с административно-имущественным комплексом на земельном участке мерою 2,63 гектара (передан на баланс Тюпского айыл окмоту);

— земельный участок в селе Кичи-Орукту Тюпского района мерою 942 квадратных метра (передан на баланс Балбайского айыл окмоту);

— зерносклад в селе Мин-Булак Тюпского района общей площадью 486,15 квадратных метра (передан на баланс Карасаевского айыл окмоту).