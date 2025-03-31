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Происшествия

В доме у бишкекчанина нашли наркотики на 10 миллионов сомов

По подозрению в сбыте наркотиков задержан 34-летний А.З., в доме у которого обнаружили разные виды наркотических и синтетических веществ общим весом 4 килограмма 802 грамма. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.  

28 марта правоохранители получили информацию о том, что в столице неизвестные занимаются продажей наркотиков. Подозреваемый задержан на пересечении улиц Токтоналиева и Таш-Кумырской. В его доме нашли 4 килограмма 802 грамма наркотиков разного вида. По показаниям подозреваемого, стоимость наркотиков составляет больше 10 миллионов сомов. Получал он их через Telegram.

Все наркотики направлены на экспертизу. Возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324502/
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