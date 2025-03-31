Суд в Эмиратах приговорил к смертной казни троих граждан Узбекистана

Суд в Объединенных Арабских Эмиратах приговорил к смертной казни троих узбекистанцев, подозреваемых в убийстве раввина Цви Когана, совершенном в ноябре прошлого года. Об этом сообщает издание Ynetnews.com со ссылкой на официальные источники в Израиле.

Согласно данным издания, вердикт оглашен 30 марта.

Уточняется, что троих граждан РУз приговорили к смертной казни по делу об убийстве раввина Цви Когана. Он найден мертвым 21 ноября 2024-го. Его поисками занимались полиция Эмиратов и израильская разведка. Они рассматривали версию похищения, а в качестве возможных заказчиков указывались спецслужбы Ирана.

Через несколько дней по подозрению в убийстве Цви Когана задержали троих граждан Узбекистана, чьи фамилии не разглашаются, — Азизбека (33 года), Олимбоя и Махмуджона (по 28 лет).

В МВД ОАЭ тогда заявили о «готовности органов безопасности оперативно принять необходимые меры для раскрытия деталей, обстоятельств и мотивов преступления».

В Эмиратах эту информацию официально пока не подтвердили.

Министерство иностранных дел РУз также пока не выступало с официальным заявлением, отметив, что сведения уточняются по своим каналам.