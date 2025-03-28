За вымогательство денег задержан гражданин Пакистана

ГКНБ КР сообщает, что задержан гражданин Пакистана А.М.К., ранее объявленный в розыск за организацию и совершение преступлений на территории города Бишкека.

Фото пресс-центра ГКНБ. пакистанец

Иностранный гражданин, продолжительное время пребывающий на территории КР, прикрываясь якобы наличием у него связей среди государственных служащих, предлагал за денежное вознаграждение посреднические услуги по оформлению иностранцам разрешительных документов.

«А.М.К., действуя из корыстных побуждений с целью получения материальной выгоды, осознавая, что обратившиеся к нему соотечественники находятся в безвыходном и зависимом от него положении, вымогал крупные денежные средства за возврат личных документов иностранцев. По итогам проведенных следственных действий иностранец заключен под стражу», — сообщили в ведомстве.