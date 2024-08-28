Минприроды сообщило о задержании крупной партии макротомии

Задержана крупная партия макротомии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, сегодня, 28 августа, в районе рынка «Дордой» задержано более 1,586 килограмма макротомии.

В ведомстве напомнили, что в рамках сохранения и воспроизводства объектов растительного мира Кыргызстана принято постановление кабинета министров «О введении временного запрета (моратория) на пользование отдельными видами растительного мира»:

корни, клубни, луковицы и тому подобное;

макротомия (Macrotomia DC);

арнебия (Arnebia Forssk);

ясенец (Dictamnus L);

аконит (Aconitum L);

лук афлатунский (Allium aflatunense B.Fedtsch).

Минприроды отмечает: за последние два года наблюдается значительный рост объемов заготовки этих растений, что создает потенциальную угрозу для экосистемы. В частности, объемы заготовки лука афлатунского составили 229 тысяч килограммов, ясенца — 378 тысяч килограммов, аконита белоустого — 69,6 тысячи килограммов и макротомии — 99,5 тысячи килограммов.

Макротомия — многолетнее травянистое растение. Применяется в медицине, в том числе нетрадиционной, при лихорадке и черно-пурпурных высыпаниях на коже. Когда-то корни растения использовали для покраски тканей.