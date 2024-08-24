Самолет Ан-2 едва не разбился в Якутии

Самолет Ан-2 из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку в Якутии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

На борту находилось 11 человек, в том числе 8 пассажиров. Погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве.