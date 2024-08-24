11:25, 24 августа 2024, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Самолет Ан-2 едва не разбился в Якутии
11:25, 24 августа 2024, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Фото Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Совершивший вынужденную посадку Ан-2
Самолет Ан-2 из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку в Якутии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
На борту находилось 11 человек, в том числе 8 пассажиров. Погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве.
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