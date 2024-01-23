Дело Адахана Мадумарова. Обвиняемый назвал материалы выдуманными

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное заседание по уголовному делу депутата парламента Адахана Мадумарова.

Процесс проходит в закрытом режиме, но перед его началом журналистам удалось задать несколько вопросов подсудимому.

По словам Адахана Мадумарова, он ознакомился с материалами дела. Депутат назвал его содержание выдуманным.

Обвиняемый также ответил на вопрос, почему процесс проходит в закрытом режиме. «Они боятся открытых судов. Большой страх правды. Даст бог, все вернется на свои места», — заявил он.

Ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации и делимитации.