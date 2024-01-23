Задержаны архитектор Ленинского района Бишкека и завотделом Госкартографии

По факту вымогательства взятки задержаны главный архитектор Ленинского района Бишкека А.Н.М. и начальник отдела по хозяйственной части Государственной картографии при Госагентстве по земельным ресурсам М.Ж.А . Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, главный архитектор через аффилированных лиц под предлогом сноса коммерческих объектов систематически вымогал по $2-3 тысячи за каждый. Он задержан вместе с начальником отдела Госкартографии при получении $1 тысячи.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

С участием задержанных проводят следственные действия, устанавливают возможную причастность других должностных лиц к указанной коррупционной схеме.