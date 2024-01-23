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Происшествия

Мужчину, пытавшегося передать наркотики в колонию, задержали в Бишкеке

Задержан подозреваемый в незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, в службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека поступила информация, что неизвестное лицо намеревается передать наркотики в одну из исправительных колоний Чуйской области.

Следственная служба УВД Свердловского района Бишкека возбудила уголовное дело по статье 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) УК КР.

У подозреваемого М.Е. при задержании изъяли вещества со специфическим запахом конопли, заранее подготовленные для переброски и упакованные в целлофановый пакет.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются марихуаной общим весом 267,3 грамма.

Подозреваемый заключен под стражу в СИЗО-1 на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284870/
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