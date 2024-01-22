В Джалал-Абадской области проводили фиктивный техосмотр машин. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 379 (подделка документов) УК КР. Установлено, что владельцы большегрузных машин и частные перевозчики за денежное вознаграждение фиктивно получали у ОсОО «АвтоТехЭксперт» диагностическую карту и талон о прохождении ежегодного технического осмотра. В том числе нерабочим и аварийным автотранспортным средством.

Оператор ОсОО «АвтоТехЭксперт» Б.Р.Р. водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В ведомстве отметили, что в апреле 2023 года ГКНБ КР в Сузакском районе выявлен подобный факт нарушения со стороны частной компании. Задержан сотрудник компании Ч.М.М. Решением суда оштрафован на 110 тысяч сомов. Собранные материалы переданы в Национальный центр при аккредитации для отзыва лицензии.