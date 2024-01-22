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Медикаменты на 50 миллионов сомов пытались незаконно ввезти в Кыргызстан

В Кыргызстан пытались незаконно ввезти медикаменты. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, при содействии управления Государственной налоговой службы по работе с неучтенными товарами на пункте приграничного учета товаров «Ак-Тилек — автодорожный» задержан грузовик Volvo. У водителя были недостоверные товаротранспортные документы.

«Под видом сельхозотрубей обнаружена крупная партия дорогостоящих медикаментов (450 коробок) с предварительной стоимостью более 50 миллионов сомов без документов для ввоза/импорта товаров из государств ЕАЭС и учета в налоговых органах КР», — отметили в ведомстве.

ГКНБ в рамках следственно-оперативных мероприятий устанавливает сумму ущерба республиканскому бюджету и причастность должностных лиц к этому факту.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284726/
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