При ремонте Майлуу-Суйского горсуда незаконно вывели из бюджета 4 миллиона сомов

ГКНБ задержал двоих сотрудников судебного департамента при Верховном суде. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, 26 июня задержаны специалист по техническому надзору К.Р.С. и главный специалист управления судебного департамента при ВС по Джалал-Абадской области А.Д.К.

Следствие установило, что руководство судебного департамента по Джалал-Абадской области, используя должностные полномочия, вступило в сговор с представителями одной из строительных компаний и заключило заведомо невыгодный договор на подрядные работы по капитальному ремонту административного здания Майлуу-Суйского городского суда.

По итогам комплексной проверки установлено завышение объемов выполненных работ грубейшими нарушениями строительных норм и требований соответствующих правил безопасности.

«В результате незаконных действий должностных лиц судебной системы из государственного бюджета незаконно выведено около 4 миллионов сомов (завышение объемов строительных работ)», — отметили в ГКНБ.

В ведомстве добавили, что сотрудники управления водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.