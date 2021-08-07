Очередная массовая драка между трудовыми мигрантами произошла в Подмосковье

Вчера вечером в городе Мытищи произошла массовая драка мигрантов, в том числе из Кыргызстана. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным пресс-службы главного управления МВД России по Московской области, возбуждено уголовное дело.

«В полицию поступило сообщение о возможной драке на улице Пограничной города Мытищи. Сотрудниками полиции незамедлительно был осуществлен выезд на место происшествия, но там никого обнаружено не было. По предварительной информации, между группой мужчин произошла драка. По данному факту отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»)», — проинформировали в пресс-службе. Участники и свидетели конфликта устанавливаются.

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Ранее массовая драка с участием не менее 20 мигрантов, вооруженных палками и ножами, произошла в Одинцове, ее участники также громили строительные лавки возле ЖК «Одинбург».

Первый замглавы МВД России Александр Горовой по итогам встречи с послами иностранных государств сообщил, что иностранцы в РФ в текущем году стали чаще нарушать общественный порядок, устраивать массовые драки и применять силу в отношении представителей власти, во всех случаях в отношении нарушителей принимаются жесткие меры реагирования. По его словам, организаторы и участники массовых беспорядков задержаны, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности. Кроме того, в отношении таких иностранных граждан сокращены сроки пребывания, приняты решения о закрытии для них границ РФ. Также им аннулируются документы, дающие право работать на территории РФ. По данным ведомства, в стране незаконно находятся более 700 тысяч выходцев из стран СНГ.

Отметим, это уже четвертая за последний месяц драка мигрантов из ближнего зарубежья.

Так, в ночь на 13 июля на Зеленодольской улице у метро «Кузьминки» в Москве произошла массовая драка с участием около 200 человек. В ней приняли участие граждане Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Причиной столкновения стал межнациональный конфликт. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые, несколько пострадавших были госпитализированы. Полицейские задержали 103 человека. В отношении задержанных составлены административные протоколы за нарушения правил въезда в РФ и нарушения режима пребывания в стране. Также будут составлены протоколы за нарушение порядка проведения собраний. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Часть участников драки находится под административным арестом.