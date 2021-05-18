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Происшествия

В Узгене подросток спрыгнул со второго этажа школы

В Узгенском районе ученик 10-го класса выпрыгнул из окна второго этажа школы имени Мамата Нурбаева. Информацию об этом 24.kg подтвердили в учебном заведении.

Уточняется, что вчера утром мальчик пришел в класс, окна были открыты для проветривания помещения. Поговорив немного с одноклассницами, он выпрыгнул.

«Подростка госпитализировали. Выяснилось, что у него вывих ноги и перелом руки. Школьник сообщил, что таким образом он решил побаловаться, показать себя перед одноклассниками. Проводится разбирательство произошедшего», — сообщили редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194411/
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