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Сюжет: COVID-19

Еще двое мужчин отравились настойкой иссык-кульского корня. Они в больнице

В отделении токсикологии БНИЦТиО лежат еще два человека с отравлением иссык-кульским корнем. Об этом 24.kg сообщили источники в больнице.

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По их данным, состояние двоих мужчин удовлетворительное. У одного из пациентов диагностировано онкозаболевание. Уточняется, что настойку аконита они готовили сами.

Главврач БНИЦТиО Алмазбек Кубатбеков сказал, что за комментариями следует обратиться в Министерство здравоохранения и соцразвития.

В Минздраве пообещали предоставить подробности позже.

Ранее в Бишкеке зафиксировали первый реальный случай отравления настойкой иссык-кульского корня. Пострадавшего в больницу доставила скорая помощь. В Центре экстренной медицины столицы, куда редакция обратилась за комментариями, подтвердили факт.

Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Вчера также стало известно, что депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190846/
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