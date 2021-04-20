Еще двое мужчин отравились настойкой иссык-кульского корня. Они в больнице

В отделении токсикологии БНИЦТиО лежат еще два человека с отравлением иссык-кульским корнем. Об этом 24.kg сообщили источники в больнице.

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По их данным, состояние двоих мужчин удовлетворительное. У одного из пациентов диагностировано онкозаболевание. Уточняется, что настойку аконита они готовили сами.

Главврач БНИЦТиО Алмазбек Кубатбеков сказал, что за комментариями следует обратиться в Министерство здравоохранения и соцразвития.

В Минздраве пообещали предоставить подробности позже.

Ранее в Бишкеке зафиксировали первый реальный случай отравления настойкой иссык-кульского корня. Пострадавшего в больницу доставила скорая помощь. В Центре экстренной медицины столицы, куда редакция обратилась за комментариями, подтвердили факт.