В Ак-Тале пьяный мужчина избил главу райадминистрации

В селе Баетово Ак-Талинского района пьяный мужчина избил главу райадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что ЧП произошло 12 января. Неизвестный мужчина ворвался в административное здание и пронес с собой пистолет.

«Этим же оружием подозреваемый избил главу местной администрации. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Личность мужчины установлена, им является уроженец Чуйской области 41-летний А.Е. Его задержали. Судом А.Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в МВД.