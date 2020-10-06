В Кара-Балте захватили аффинажный завод

В Кара-Балте неизвестные захватили единственный в стране завод, который аффинирует золото. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ОАО «Кыргызалтын».

По его данным, несколько десятков человек проникли на территорию предприятия во второй половине дня. О том, какие требования выдвинуты и сторонников какой партии представляют эти люди, неизвестно. Сейчас связи с аффинажным заводом у «Кыргызалтына» нет.

Напомним, ранее также стало известно, что митингующие штурмуют офис ОАО «Кыргызалтын» в Бишкеке. Компания обратилась к народным дружинникам с просьбой защитить объект.