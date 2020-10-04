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Сюжет: Выборы — 2020

В городе Ош напали на журналиста Kloop.kg

В Оше неизвестные парни напали на журналиста «Клоопа» Хамидулло Узакова. Об этом сообщил Kloop.kg.

По данным издания, нападение произошло возле участка № 5316.

«Журналисту пытались мешать вести съемку, у него хотели отобрать видеокамеру и на какое-то время отняли телефон. Милиционеры поблизости ничего не предприняли. Позже аппарат все же вернули», — отметили в «Клоопе».

Напомним, ранее стало известно, что в Таласе напали на съемочную группу радио «Азаттык», освещающую парламентские выборы. Неизвестная женщина ударила по камере и потребовала прекратить съемки.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167417/
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