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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

В Таласе напали на съемочную группу «Азаттыка» во время освещения выборов

В Таласе напали на съемочную группу радио «Азаттык», освещающую парламентские выборы. Неизвестная женщина ударила по камере и потребовала прекратить съемки. Об этом пишет «Азаттык».

По данным издания, случай произошел на избирательном участке № 6108.

Журналистка Айгерим Акылбекова рассказывала о большой очереди, которая образовалась в том числе в связи с большим числом избирателей по форме № 2 — документу, позволяющему голосовать не по месту прописки. В этот момент неизвестная женщина ударила по камере и несколько раз потребовала прекратить съемки.

Напомним, что избирательные участки закроются в 20.00. За места в Жогорку Кенеше борются 16 партий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167406/
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