В Ошском областном суде прокомментировали инцидент на блокпосту

Об инциденте, произошедшем на блокпосту в Оше, доложено председателю Верховного суда Гульбаре Калиевой. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе регионального суда.

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Уточняется, что судья Ошского облсуда М.К. 6 апреля находился на дежурстве. Когда он возвращался с работы, возле дома его остановили сотрудники правоохранительных органов.

«На момент задержания до наступления комендантского часа оставалось 5 минут. Между судьей и силовиками произошло недопонимание. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в суде.

Ранее сообщалось, что судья был в нетрезвом состоянии и оказал сопротивление силовикам на блокпосту.