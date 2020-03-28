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Происшествия

Отомстил за смерть отца. Задержан подозреваемый в убийстве Лимонти

В Нарыне сегодня убит кримавторитет Алмаз Сулайманов. 

Член ОПГ по прозвищу Лимонти скончался от ножевых ранений. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что подозреваемый уже задержан, он сам сдался милиции.

«Сегоня на улице Ленина автомобиль врезался в машину Алмаза Сулайманова. Когда член ОПГ вышел из авто, его несколько раз ударили ножом. Он скончался на месте от полученных травм. Подозреваемый положил труп в машину, вместе с ним приехал в местное РОВД и сдался. Им оказался Талгат Шамиев, сын убитого в 1998 году Имаша Шамиева. Он заявил, что отомстил Лимонти, которого осудили за совершение этого преступления», — сообщили редакции.

В ГСИН подтвердили смерть члена ОПГ от ножевых ранений. Однако подробности не сообщаются.

Напомним, что в 1998 году Алмаз Сулайманов был приговорен к исключительной мере наказания — расстрелу. Затем в связи с гуманизацией законодательства ему поменяли наказание на 25 лет лишения свободы. Отсидев 18 лет, он был переведен в колонию-поселение в Нарыне.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/148368/
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