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За вымогательство задержали провокатора на митинге за права женщин

Активную участницу митингов в Бишкеке, провокатора на акции протеста за права женщин Ыргалай Бекмуратову подозревают в вымогательстве денег. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

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Уточняется, что в милицию обратился житель села Рават Баткенского района. Он сообщил, что женщина по имени Ыргалай вымогает у него 40 тысяч сомов.

«Она представилась руководителем общественного фонда по вопросам границ. За 40 тысяч сомов подозреваемая обещала остановить все митинги. Ее задержали при получении 10 тысяч сомов в одном из кафе. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде», — сообщили редакции.

24.kg
Фото 24.kg. Ыргалай Бекмуратова подозревается в вымогательстве

По данным СМИ, Ыргалай Бекмуратова является сестрой акима Лейлекского района. В разговоре с 24.kg Баймурат Бекмуратов подтвердил родство с подозреваемой.

«Это моя родная сестра. Обстоятельства дела мне неизвестны. Об этом я узнал из СМИ. Когда созвонился с сестрой, она сказала, что ее подставили. Если честно, даже не вникал», — сказал Баймурат Бекмуратов.

Отметим, что Ыргалай Бекмуратова известна тем, что она участвует в различных акциях протеста и митингах. Женщина также замечена на женском марше солидарности и мирном митинге за права женщин, где она пыталась спровоцировать участников. 10 марта она пришла на акцию протеста и заявила, что выступает против геев и лесбиянок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146374/
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