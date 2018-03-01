00:21
-3
USD 68.11
EUR 83.17
RUB 1.21
Официально

О переносе выходных дней

Постановление Правительства КР № 117 от 28 февраля 2018 года

О переносе выходных дней

В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, в соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести:

- выходной день 3 марта 2018 года − на рабочий день 9 марта 2018 года;

- выходной день 28 апреля 2018 года − на рабочий день 30 апреля 2018 года;

- выходной день 7 мая 2018 года − на рабочий день 3 сентября 2018 года;

- выходной день 3 ноября 2018 года − на рабочий день 9 ноября 2018 года;

- выходные дни 29 декабря 2018 года и 5 января 2019 года − на рабочие дни 31 декабря 2018 года и 2 января 2019 года соответственно.

2. Рекомендовать руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести:

- выходной день 3 марта 2018 года − на рабочий день 9 марта 2018 года;

- выходной день 28 апреля 2018 года − на рабочий день 30 апреля 2018 года;

- выходной день 7 мая 2018 года − на рабочий день 3 сентября 2018 года;

- выходной день 3 ноября 2018 года − на рабочий день 9 ноября 2018 года;

- выходные дни 29 декабря 2018 года и 5 января 2019 года − на рабочие дни 31 декабря 2018 года и 2 января 2019 года соответственно.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
О признании утратившим силу постановления правительства
О признании утратившим силу постановления правительства
Об утверждении Устава Проектно-изыскательского института «Кыргыздортранспроект»
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О признании утратившими силу некоторых решений правительства
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
О форменном обмундировании работников госоргана охраны окружающей среды
О передаче в муниципальную собственность объектов «Кыргызтеплоэнерго»
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
Популярные новости
Айзада Субакожоева освобождена от&nbsp;должности заведующей отделом внешней политики Айзада Субакожоева освобождена от должности заведующей отделом внешней политики
Внесены изменения в&nbsp;Закон &laquo;О&nbsp;государственной поддержке кинематографии&nbsp;КР&raquo; Внесены изменения в Закон «О государственной поддержке кинематографии КР»
О&nbsp;признании утратившим силу постановления правительства О признании утратившим силу постановления правительства
Об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований Об увольнении в запас из рядов Вооруженных сил, других воинских формирований
Бизнес
Оплатить госуслуги, налоги и&nbsp;штрафы можно в&nbsp;офисах &laquo;Бакай Банка&raquo; Оплатить госуслуги, налоги и штрафы можно в офисах «Бакай Банка»
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress 2018&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress 2018 в Барселоне
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; подписал контракт с&nbsp;узбекской компанией «АЮ Холдинг» подписал контракт с узбекской компанией
Мобильный оператор&nbsp;О! на&nbsp;Всемирном мобильном конгрессе в&nbsp;Барселоне Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне