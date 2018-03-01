Постановление Правительства КР № 117 от 28 февраля 2018 года



О переносе выходных дней

В целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, в соответствии со статьей 113 Трудового кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести:

- выходной день 3 марта 2018 года − на рабочий день 9 марта 2018 года;

- выходной день 28 апреля 2018 года − на рабочий день 30 апреля 2018 года;

- выходной день 7 мая 2018 года − на рабочий день 3 сентября 2018 года;

- выходной день 3 ноября 2018 года − на рабочий день 9 ноября 2018 года;

- выходные дни 29 декабря 2018 года и 5 января 2019 года − на рабочие дни 31 декабря 2018 года и 2 января 2019 года соответственно.

2. Рекомендовать руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести:

- выходной день 3 марта 2018 года − на рабочий день 9 марта 2018 года;

- выходной день 28 апреля 2018 года − на рабочий день 30 апреля 2018 года;

- выходной день 7 мая 2018 года − на рабочий день 3 сентября 2018 года;

- выходной день 3 ноября 2018 года − на рабочий день 9 ноября 2018 года;

- выходные дни 29 декабря 2018 года и 5 января 2019 года − на рабочие дни 31 декабря 2018 года и 2 января 2019 года соответственно.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.