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Общество

Казахстан после ноты протеста от Кыргызстана решает проблемы в аэропортах

Казахстан после ноты протеста от Кыргызстана взялся за решение проблем в аэропортах. Об этом сообщило издание EADaily.

По его данным, заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев и директор Пограничной службы КНБ Дархан Дильманов провели специальное рабочее совещание в аэропорту Алматы, чтобы выяснить обстоятельства проверок, на которые жаловались граждане Кыргызстана.

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По словам руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел РК Айбека Смадиярова, казахстанская сторона не проводит преднамеренных проверок в отношении граждан ни одного государства мира. Все проходят одинаковые процедуры.

Тем не менее, казахстанские власти прикладывают усилия для совершенствования процедур прохождения границы, принимают меры по недопущению возможных необоснованных действий со стороны сотрудников пограничной службы Казахстана.

МИД обещает, что «будет реализован комплекс мероприятий объективного контроля и оперативного реагирования на нарушения, включая создание межведомственной комиссии». Кроме того, предусматриваемые меры сократят до минимума время пересечения государственной границы.

Напомним, МИД Кыргызстана 14 сентября направил ноту протеста Казахстану из-за тотальных, по мнению граждан КР, процедур досмотра и проверки документов в аэропорту Алматы.
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