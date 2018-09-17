Всемирные игры кочевников закончились, а закупки продолжаются. Не оплачена гостиница для журналистов, сообщил портал государственных закупок.

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана дополнительно должно заплатить 87,3 тысячи сомов предпринимателю Саматбеку Эсенову за предоставленные гостиничные номера.

По тендеру он оценил услуги в 1 миллион 121 тысячу сомов. Минкультуры закладывало 1 миллион 450 тысяч сомов. Всего на закупку гостиничных услуг для представителей зарубежных и отечественных СМИ на III Всемирных игр кочевников потрачено 14,2 миллиона сомов. В бюджете заложено 16,5 миллиона сомов.