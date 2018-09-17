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Общество

Первая пешеходная улица появится в Бишкеке в ноябре

В Бишкеке в начале ноября появится первая пешеходная улица. Об этом 24.kg рассказал мэр столицы Азиз Суракматов.

По его словам, накануне начались строительные работы по разметке и установке первой в Бишкеке пешеходной зоны.

МП «Бишкекасфальтсервис»
Фото МП «Бишкекасфальтсервис»

Азиз Суракматов отметил, что работники муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» построят пешеходную дорогу с двух параллельных сторон Южной магистрали от улицы Садырбаева (бывшая Баха) до Байтика Баатыра (бывшая Советская).

Общая протяженность пешеходной зоны 7,2 километра. Здесь же будет оборудована велосипедная дорожка длиной полтора километра.

По всей протяженности пешеходной зоны коммунальщики установят освещение, скамейки и урны. А над водоканалом Ала-Арча возведут два пешеходных моста.

Градоначальник отметил, что вопрос об открытии пешеходной улицы в центре столицы остается открытым. Специалисты муниципалитета продолжают консультации с гражданскими активистами, архитекторами, коммунальщиками. Азиз Суракматов опроверг данные о том, что чиновники мэрии выбрали для пешеходной зоны в центре Бишкека улицу Орозбекова.

«Мы консультировались, улица Орозбекова не годится для создания пешеходной зоны», — отметил мэр города.
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