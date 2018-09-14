Скандал с гемодиализом. Генпрокуратура проверила деятельность Минздрава

Генеральная прокуратура КР провела проверку по факту закупки Министерством здравоохранения лекарственных средств для лиц, получающих процедуру гемодиализа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка установила, что Министерство на портале госзакупок провело одноэтапный конкурс на приобретение лекарства с международным непатентованным наименованием — «Эритропоэтин бета», по результатам которого победителем признано ОсОО «Ф».

«Однако минуя предмет закупки на «Эритропоэтин бета», между МЗ и ОсОО «Ф» в дальнейшем был заключен договор на поставку «Эритропоэтин альфа», то есть препарата «Р» с другим международным непатентованным наименованием, являющимся биосимиляром и не имеющим опыта клинических испытаний в Кыргызстане», — отметили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе отметили, что Министерство нарушило требования Закона КР «О госзакупках», согласно которым лекарственные средства должны включать критерии, обеспечивающие наибольшую клиническую безопасность и терапевтическую эффективность для пациента, доказанную установленным способом и исключающую риск побочных реакций.

Генпрокуратура внесла представление об устранении Минздравом нарушений закона.

Напомним, ранее у получателей гемодиализа появились разногласия с Минздравом из-за нового препарата. Больным с почечной недостаточностью стало известно, что Минздрав намерен закупить для больных новый индийский препарат Репоитин вместо швейцарского Рекормона. Пациенты попросили не ставить эксперименты на них и не менять проверенный препарат.