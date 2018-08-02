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Общество

Мы против эксперимента. Гемодиализные больные недовольны новым препаратом

Больным кыргызстанцам с почечной недостаточностью вновь хотят поменять препарат для гемодиализа. Министерство здравоохранения провело тендер на закупку эритропоэтинов для лечения анемии у находящихся на гемодиализе пациентов с хронической болезнью почек.

Ведомство намерено закупить новый индийский препарат пепаитин вместо швейцарского рекормона, который они получают почти пять лет. 

Больные просят не ставить эксперименты на них и не менять проверенный препарат. Они утверждают, что предлагаемый препарат не патентован, они хотели найти его описание в Интернете. Но в Сети нет вообще никаких данных об этом лекарстве.

«В 2013 году нам навязывали индийский препарат. Тогда мы судились и наша группа получателей диализа выиграла суд, который шел почти два года. Сейчас Минздрав хочет снова сэкономить на нас», — говорят больные.

В Министерстве здравоохранения заверили, что перепроверят итоги тендера по закупке препаратов для гемодиализных пациентов.

В тендере поданы заявки на два препарата: рэпоэтин индийского производства и рекормон швейцарского.

«Проведена экспертная оценка эритропоэтинов, оба препарата соответствуют требованиям технической спецификации. У индийского препарата есть сертификаты соответствия международным стандартам качества», — отметили в ведомстве.

С больными встретился министр Космосбек Чолпонбаев. Он заверил, что будет создана специальная группа, которая изучит ситуацию со всех сторон, запросит информацию в ВОЗ.

«Если потребуется, заново проведем тендер», — сказал он.

По данным Минздрава, сегодня в листе ожидания на льготный гемодиализ 33 человека. Правительство выделило 68 миллионов сомов для дополнительного финансирования льготного лечения пациентов по линии ФОМС. Всего гемодиализные процедуры по бюджету и в льготном порядке получает 1 171 человек.
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